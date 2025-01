Rider aggredito Glovo gli scala 16 euro per la mancata consegna della spesa

Leggi su Dayitalianews.com

Una vitaccia quella dei, costretti ad effettuare le consegne in qualsiasi condizione meteorologica per paghe modeste, prede facili di ladri e malintenzionati che li aggrediscono per rubare loro le biciclette o solo per il gusto di farlo, come accaduto lo scorso novembre a Torvaianica dove unfuda un cliente per pochi spiccioli. L’ultimo spiacevole episodio si è consumato a Milano, dove un fattorino non solo è statoda una cliente, ma si è vistore 16dalla paga da partesocietà diper la quale lavora,.Come raccontato da Lapresse, il fattorino 35enne di origini pachistane il 10 gennaio ha presentato denuncia ai carabinieri di Milano Porta Sempione contro una cliente che, a suo dire, l’avrebbeper un ordine nonto a causa di un equivoco sul citofono dove bussare.