Regno Unito, spia Urss a Buckingham Palace: regina Elisabetta tenuta all'oscuro per 10 anni

LaII fu informata con 10di ritardo del fatto che il suo consulente d’arte di lunga data fosse unasovietica. Lo rivelano documenti dell’intelligence britca MI5 appena desecretati e resi noti oggi dagli Archivi Nazionali britci. I file riguardano lo storico dell’arte reale Anthony Blunt e gettano nuova luce su un giro di spionaggio legato all’Università di Cambridge negliTrenta, i cui membri furono informatori dell’Unione Sovietica.L’ammissione di BluntBlunt, che lavorava acome Surveyor of the Queen’s Pictures, fu sospettato perprima di confessare nel 1964 che, in qualità di alto funzionario dell’MI5 durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva passato informazioni segrete agli agenti sovietici. In cambio delle informazioni fornite, a Blunt fu permesso di mantenere il suo lavoro, il suo cavalierato e la sua posizione sociale e lafu inizialmentedi tutta la vicenda.