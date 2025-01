Lopinionista.it - Ramy, Piantedosi: “Violenti cercano pretesti per disordini”

ROMA – Gli scontri alla manifestazione per, il funzionamento dei centri migranti in Albania e il rischio terrorismo. Sono solo alcuni dei temi affrontati dal ministro dell’Interno, Matteo, intervistato da Francesco Giorgino, durante la trasmissione ‘XXI Secolo’ su RaiUno. “Cambiano le motivazioni nelle manifestazioni di protesta – si va dalla Tav ai temi ambientali e poi si passa alla strumentalizzazione di tragedie” come la vicenda di, sottolinea il ministro, “rimane però il tratto unificante che è quello di fare manifestazioni che sembrano essere il pretesto per commettere violenze e soprattutto per aggredire le forze di polizia come dimostrano, peraltro, le statistiche rese note: nel 2024 c’è stato un aumento del 127% del numero degli agenti feriti rispetto all’anno precedente”.