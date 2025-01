Lanazione.it - Raccolti 140mila giocattoli grazie al Teletrasformatore di Babbo Natale

La Spezia, 14 gennaio 2025 – Anche quest’anno il centro commerciale Le Terrazze e Croce Rossa Italiana della Spezia hanno reso le festività natalizie un momento speciale all’insegna della solidarietà: ildi, allestito nella galleria commerciale, conferma il suo successo con circa 140.000per essere donati alle famiglie più fragili del territorio. Un progetto che unisce due pilastri importanti del nostro tempo: l’attenzione per gli altri e per l’ambiente. Il riuso, infatti, è un elemento dell’economia circolare che diventa sempre più essenziale per diminuire gli sprechi e dare nuova vita a prodotti ancora utili, come i. “Ogni anno ildiriscuote un grande successo – dichiara Giuseppe Muni, direttore del centro commerciale Le Terrazze – .