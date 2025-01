Produzione industriale diminuisce dello 04% nel trimestre settembre-novembre 2024

Impresaitaliana.net - Produzione industriale diminuisce dello 0,4% nel trimestre settembre-novembre 2024

Nell’analisi dell’andamento dellasi rilevano aumenti congiunturali per l’energia, i beni di consumo e i beni intermedi mentre si osserva flessione per i beni strumentaliL’Istat informa che al’indice destagionalizzato dellaregistra un incremento congiunturale per i diversi comparti eccetto i beni strumentali anche se rimane negativo l’andamento congiunturale complessivo medio nel periodorispetto ai tre mesi precedenti. Asi stima che l’indice destagionalizzato dellaaumenti0,3% rispetto a ottobre ma nella media delil livello della produtione0,4% rispetto ai tre mesi precedenti.Dall’analisi dell’Istat si registrano variazioni positive per l’energia e i beni di consumo ma anche flessioni per i beni intermedi e strumentali.