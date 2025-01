Lanotiziagiornale.it - Produzione industriale a picco, raggiunti i 22 cali consecutivi

La situazione non cambia. Il tracollo dellain Italia continua inarrestabile e si accompagna a previsioni nefaste per l’economia del nostro Paese. Andiamo con ordine, partendo dai dati Istat riferiti a novembre 2024: l’indice destagionalizzato dellafa segnare un incremento minimo (+0,3%) rispetto a ottobre, ma in termini tendenziali siamo al 22esimo mese consecutivo di contrazione dell’indice corretto per gli effetti di calendario.L’indice diminuisce in termini tendenziali dell’1,5% e su base trimestrale, nel periodo settembre-novembre, si registra un calo dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Sull’indice destagionalizzato mensile si registrano aumenti congiunturali per l’energia (+1,6%) e i beni di consumo (+0,9%). In flessione i beni strumentali (-0,6%).