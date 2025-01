.com - Presentato il programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025

Leggi su .com

“Il sé, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazionili”., Lampedusa e i comuni di tutta la provincia vivono il proprio esserecome un’occasione di riflessione sul rapporto tra gli esseri umani, tra l’uomo e la natura per comprendere quali visioni di futuro le artiste e gli artisti possono offrire nell’interpretare le trasformazionili, necessarie a governare gli effetti prodotti dai cambiamenti climatici, dall’innovazione tecnologica e dalla mobilità umana.La ricerca di sintesi tra armonia e conflitto per la costruzione di cittadinanze attive e fiduciose in se stesse richiama le teorie di Empedocle, filosofo dell’antica Akragas, che ispira la struttura delle, articolato sui 4 elementi generativi: acqua, aria, terra e fuoco.