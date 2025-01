Ilrestodelcarlino.it - Prende forma a Osaka il padiglione di San Marino Pedini Amati in ‘trasferta’: "È una grande emozione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel giorno che segna i tre mesi esatti dall’inaugurazione di Expo 2025, la delegazione sammarinese guidata dal segretario di Stato al Turismo con delega a Expo Federico, partita sabato scorso per raggiungere il Giappone in occasione dell’ultimo International Participants Meeting degli organizzatori per i paesi ufficiali partecipanti, ha visitato il cantiere delsul sito espositivo sull’isola di Yumeshima nella baia di fronte la città di. Lo spazio che occuperà Sanall’Esposizione Universale, il cui tema è ‘Designing future society for our lives’, è ilCs2 situato nell’area Saving Lives (salvare vite) in prossimità dell’ingresso ovest al sito e delItalia. Con San, nel, anche Croazia, Montenegro, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Gabon, Uruguay, Panama e Israele.