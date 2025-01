Premier League | Nottingham Forest-Liverpool

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-13 18:07:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Ilpuò passare da outsider a vero contendente al titolo se riuscirà a completare la doppietta in campionato contro ildomani sera.È l’ultimo test per la squadra di Nuno Espirito Santo, che ha vinto le ultime sette partite in tutte le competizioni e le ultime cinque senza subire gol.Il boss delArne Slot ha detto oggi che sentiva che i Tricky Trees erano nella corsa al titolo, ma Nuno era leggermente più cauto.Ha detto: “Dobbiamo fare le partite. Siamo qui per competere contro tutte le squadre e penso che stiamo facendo bene, ma non cambia nulla nel nostro approccio, che rimane lo stesso.“Sappiamo cosa possiamo fare e come vogliamo fare le cose.