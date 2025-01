Quotidiano.net - Ponte sullo Stretto di Messina: rinviata udienza del ricorso contro la Valutazione d'Impatto Ambientale

E' stato confermato nell'davanti ai giudici del Tar del Lazio il differimento della discussione delamministrativo con il quale il Comune di Villa San Giovanni e la Città Metropolitana di Reggio Calabria contestano lad'con prescrizioni per il progetto del "di". Come già anticipato ieri, nel corso dell'- lo conferma il legale delle due Amministrazioni, l'avvocato Daniele Granara - è emersa la necessità di impugnare, con motivi aggiunti alprincipale, il provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali-Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre scorso dichiarativo della conclusione della Conferenza di servizi istruttoria indetta, nonché i verbali della stessa Conferenza.