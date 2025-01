Peugeot Motocycles si rafforza in Peugeot Motocycles Groupe

Leggi su .com

(Adnkronos) –celebra i 127 anni di innovazione ed eccellenza dando una nuova struttura che racchiude i suoi cinque marchi, nasce. Questa importante trasformazione avviene in un contesto caratterizzato sempre più da un'intensificazione della concorrenza, che arriva dal segmento premium o dalle offerte low-cost che provengono dalla Cina e dal .L'articolosiinproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?