Perugia | a casa di Pietro Vannucci detto il Perugino

Leggi su Laprimapagina.it

A lui è intitolato il corso principale di: corsoè ladel. Una lapide indica che laal n. 17 fu abitata, secondo la tradizione, dail. Il pittore (1450 circa-1523), originario di Città della Pieve, formatosi a Firenze presso il Verrocchio, aprì una bottega prima a Firenze, poi a. L’erudito Lancellotti ipotizzò – secondo quanto riporta il FAI – che questafosse stata sede della scuola del “divin pittore”. Ancora a metà del Seicento si conservavano all’interno dello studio una cassa di disegni del pittore, poi comperati dal capitano Scipione della Staffa. In merito alla situazione economica diè interessante un’annotazione di Giorgio Vasari: “Guadagnò infinite ricchezze, et in Fiorenza murò e comprò case, et inet a Castello della Pieve similmente acquistò molti beni stabili”.