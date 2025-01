Donnapop.it - Perché non stiamo parlando delle molestie di Gabriele Vagnato in Red Carpet – Vip al tappeto?

Leggi su Donnapop.it

Ho visto i quattro episodi di Red– Vip al, il game show di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi con la Gialappa’s Band, e vorrei fare due riflessioni.La prima riguarda la scelta di alcuni comici. Lol l’aveva ampiamente dimostrato e Redne ha dato la conferma: quello del comico è un mestiere serio, che richiede impegno, professionalità ed esperienza (gavetta, tanto per usare un termine antico e desueto); non basta fare dei tiktok divertenti, sapientemente costruiti (spesso semplicemente scopiazzati) e montati, per essere dei comici.un conto è fare ridere attraverso uno sketch di pochi secondi, realizzato – spesso – seguendo il trend del momento, un altro è confrontarsi con l’improvvisazione. Un conto è capire prima cosa creare per divertire l’utente attraverso uno smartphone, un altro è creare qualcosa che diverta il pubblico rischiando di non incontrare il suo favore.