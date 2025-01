Perché hanno cacciato Helena Grande Fratello la scoperta dopo l’annuncio di Signorini | pubblico furioso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata delandata in onda ieri sera, 13 gennaio 2025, è successo davvero di tutto, in primis un’eliminazione che ha lasciato ildavvero senza parole. La serata è iniziata con un richiamo agli episodi della settimana precedente, quandoPrestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi erano state nominate d’ufficio a causa di comportamenti inappropriati. Il conduttore Alfonsoha mostrato nuovamente le immagini degli scontri tra le tre concorrenti e ha ribadito il rimprovero già espresso in diretta. Ilaria ha manifestato il suo disagio dichiarando: “Io credo che debba uscire, è veramente ridicolo che io stia qui,mi vergogno proprioaverlo rivisto”.>> “È arrivata a questo”., Stefania Orlando, bomba suprima del ritorno di JessicaAncheha espresso pentimento: “Mi vergogno, ma sono umana, ho fatto un errore, ma non vorrei uscire”.