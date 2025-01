Quotidiano.net - Pep Guardiola divorzia: il matrimonio con Cristina Serra finito dopo 30 anni

Londra, 14 gennaio 2025 – La separazione tra Pep, allenatore del Manchester City, e la moglieha turbato il mondo dello sport e non solo.30insieme, i due hanno deciso di prendere strade diverse, come riportato dai principali giornali spagnoli. Secondo El Periodico, la separazione sarebbe avvenuta a dicembre 2024, con la coppia che ora vivrebbe in case separate. Pep e, una storia d’amore durata tre decenni Pepsi erano conosciuti nel 1994 e avevano coronato il loro amore con ilnel 2014. Dalla loro relazione sono nati tre figli: Maria, 24enne influencer, Marius, 22e già amministratore delegato di una azienda a Dubai, e Valentina, la più giovane della famiglia, ancora minorenne e studentessa. La storia tra l’allenatore e la stilista è sempre stata un esempio di discrezione e stabilità.