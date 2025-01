Leggioggi.it - Pensioni statali 2025: addio all’obbligo di pensionamento 65 Anni. I nuovi limiti massimi di età

La Legge di Bilancioha introdotto per quest’anno importanti novità in materia di. Dal 1° gennaio, in particolare, è stato abolito l’obbligo dia 65per i dipendenti pubblici, innalzando il limite massimo a 67, come per le normalidi vecchiaia, con la possibilità di proseguire fino a 70, previo accordo con l’amministrazione per cui si lavora. In pratica è stata mandata in soffitta la norma che consentiva ai datori di lavoro pubblici di pensionare d’ufficio i dipendenti, anche prima dei 65, al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.Contestualmente, è stata eliminata la facoltà per le amministrazioni di disporre ilunilaterale anticipato al raggiungimento dei requisiti contributivi.