Pecco Bagnaia compie 28 anni, il video della moglie con i momenti più belli e la dedica commovente

Pesaro, 14 gennaio 2025 – Oggi è il compleanno di Francesco “, torinese di nascita ma pesarese d’adozione, attuale vicecampione del mondo di MotoGp. Spegne 28 candeline. E la sua dolce metà, laDomizia Castagnini, ha pubblicato sul suo Instagram uncon ipiùdi vita insieme. “To my sunshine” (“Al mio sole”), la dolce. Ed è stata pioggia di “mi piace” e cuoricini da parte di follower e amici. Valentino Rossi e lo scatto di Oliviero Toscani: il post commosso con il cuore spezzatoe Castagnini lo scorso 20 luglio, dopo ottod’amore, si sono detti sì per sempre nel Duomo di Pesaro. Originaria di Chivasso, in provincia di Torino, proprio come il suo “”, i due si conoscono dall’infanzia, ma ad un certo punto hanno scoperto di provare qualcosa di più l’uno per l’altra.