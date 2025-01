Movieplayer.it - Paris Hilton volontaria al rifugio per animali durante gli incendi a Los Angeles

Leggi su Movieplayer.it

L'ereditiera americana è tra coloro che hanno perso la propria casa nei roghi in California. Dopo aver appreso della distruzione della propria casa a causa degliche da una settimana ormai imperversano in California,ha deciso di fornire il proprio aiuto comesi è recata nel fine settimana in un notopernell'area vicino a Los, il Pasadena Humane Society e Baby2Baby nella giornata di domenica. Ilto dicon glie l'affido di un canesui social ha dichiarato di aver preso in affido un cane portato aldopo che i suoi proprietari avevano perso la casa:"Sono rimasta molto colpita .