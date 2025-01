Spazionapoli.it - Pari tra Atalanta e Juve: Napoli a +4 su Gasperini

Da pochi minuti è terminato il match tra l’die ladi Thiago Motta con il risultato dità di 1-1.Dopo la vittoria del Milan a Como per 1-2, questa sera al Gewiss Stadium è andato in scena il big match tra l’di Gian Pieroe lantus di Thiago Motta. Il match è terminato da pochissimi minuti con il risultato finale di 1-1.La gara tra la ‘Dea’ e la ‘Vecchia Signora’, di fatto, è stata molto bella, soprattutto nella seconda frazione di gara. Entrambe le squadre, infatti, potevano ottenere i tre punti.: Retegui risponde a KaluluA passare in vantaggio è stata lantus con Pierre Kalulu al 54?. Mentre l’, dopo qualche occasione degli uomini di Thiago Motta per raddoppiare, ha pareggiato al 78? con il rientrante Mateo Retegui.