Papà non sta bene sta soffrendo Anna Lou parla di Morgan | Cosa gli sta succedendo

Lou Castoldi svela come sta il padre. In una recente intervista a Verissimo la figlia del famoso cantautore e di Asia Argento ha fatto una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin. Al centro il suo rapporto con i genitori che dopo 7 anni si sono lasciati nel 2007 tra accuse reciproce e battagie legali. Nell’ultimo periodosta attraversando diverse difficoltà e sopratutto dovrà affrontare un processo per stalking.La figliaLou Castoldi hato anche di questo argomento. Per lei ci sono stati tanti applausi durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in compagnia del maestro Nikita Perotti. Tra i due si è creata anche una forte sinergia, tanto che lei stessa ha ammesso: “Con Nikita Perotti può esserci un’attrazione, il tempo con lui non è mai abbastanza”.