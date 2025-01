Liberoquotidiano.it - Paolo Gentiloni ha già trovato un nuovo lavoro a Repubblica: a cosa punta...

L'Epifania, come si sa, ricorre il 6 gennaio. Ma, nel caso di, notoriamente soprannominato “er moviola”, pure l'Epifania è arrivata al rallentatore, con una settimana di ritardo, e cioè ieri, 13 gennaio. Ieri mattina infatti, in posizione nobile (in gergo si direbbe: una spalla alta e ben visibile), la prima pagina diha annunciato l'avvio della collaborazione dell'ex commissario Ue con il quotidiano del gruppo Ge di. Chi legge Libero sa già molto dal 28 dicembre scorso: come il nostro giornale ha scritto allora, è proprio il fantasma dia togliere il sonno a Elly Schlein, che vede nell'ex premier in quota Pd il più credibile avversario nella corsa alla premiership del centrosinistra nel 2027. Altro che Ernesto Maria Ruffini o altri animatori di cespugli centristi: quelli non danno alcun fastidio a Elly.