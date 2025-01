Thesocialpost.it - Orribili violenze su una donna: arrestate oltre 40 persone, disumano

Quarantaquattro uomini sono stati arrestati nello stato del Kerala, in India, con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su una ragazza dalit (fuoricasta) di 18 anni. Ledi gruppo si sarebbero verificate in cinque occasioni diverse nell’arco di cinque anni, iniziando quando la vittima aveva solo tredici anni. La notizia è stata fornita dalla vice ispettrice generale Ajeetha Begum Sultham, responsabile delle indagini.La denuncia è stata presentata dalla stessa giovane, che ha accusato 64, di età compresa tra i 17 e i 47 anni, inclusi vicini di casa, allenatori sportivi e alcuni genitori dei suoi amici. Alcuni di questi accusati risulterebbero attualmente in fuga.Stando alle indagini, gli indagati avrebbero documentato le, scattando foto e minacciando la ragazza di diffonderle nel caso in cui avesse parlato dell’accaduto.