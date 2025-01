Tuttivip.it - “Ora fatemi dire tutto”. Grande Fratello, Helena vuota il sacco dopo l’inaspettata eliminazione

Leggi su Tuttivip.it

La puntata delandata in onda ieri sera, lunedì 13 gennaio, su Canale 5, ha segnato un inatteso colpo di scena:Prestes, una delle protagoniste più discusse di questa edizione, è stata definitivamente eliminata. Nonostante i sondaggi web e social la indicassero come favorita per restare in gioco, la modella brasiliana ha dovuto abbandonare la casaun televoto serratissimo.Il confronto eliminatorio di questa settimana ha messo al centro dell’attenzione due figure polarizzanti del reality:Prestes e Shaila Gatta, le cui accese rivalità hanno caratterizzato gran parte del programma. Alla fine, è stataa soccombere, raccogliendo il 50% dei voti per l’, lasciando Shaila salva e libera di festeggiare il risultato insieme al fidanzato Lorenzo Spolverato.