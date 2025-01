Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Nino Agostino, attesa per la sentenza in Cassazione: la pg chiede la conferma dell’ergastolo per Nino Madonia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

re la condanna all’ergastolo per Anto. È quello che ha chiesto la procura generale dellaalla fine del processo per l’del poliziottoe della moglie Ida Castelluccio, avvenuto il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Nell’ottobre del 2023 la Corte d’Assise d’Appello di Palermo aveva ribadito l’ergastolo, già inflitto in primo grado dopo il rito abbreviato, per il boss del mandamento di Resuttana, detenuto al 41bis. Indicato come l’uomo che all’interno di Cosa nostra intratteneva i rapporti con esponenti dei servizi segreti,è stato recentemente iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver ucciso Piersanti Mattarella, all’epoca presidente della Regione Siciliana, fratello dell’attuale capo dello Stato.