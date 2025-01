Lanazione.it - Oliviero Toscani, era contrario ai funerali. Il figlio: “Ha lottato”. Ultimo viaggio in camicia rossa e cintura da cowboy

Cecina (Livorno), 14 gennaio 2025 – Anticonformista fino in fondo., le penne di fagiano nel taschino, cinturone da, jeans, i suoi inconfondibili occhiali indossati su un volto disteso. Sereno, come sempre. E tanti rami e foglie di olivo della sua tenuta di Casale Marittimo, il podere Campigallo dove ha vissuto anni felici con la moglie Kirsty e i figli Rocco, Lola e Ali. Per il suoha scelto i colori e lo stile che preferiva e l’abbraccio degli olivi della sua terra. Dopo due giorni al capezzale, si sciolgono in lacrime le emozioni dei figli e della moglie Kirsty nella sala del commiato dell’ospedale di Cecina.si era sentito male venerdì nel suo casale in campagna a pochi chilometri da Cecina, dopo aver passato il Natale bene con la famiglia e aver mangiato anche una fetta di panettone, uno dei suoi dolci preferiti.