Nocera Inferiore, la visita al reparto territoriale del comandante della legione Carabinieri "Campania"

Nella mattinata odierna, il Generale di Divisione Canio Giuseppe LA GALA,” con sede a Napoli, ha fattoaldidove è stato ricevuto dal, Ten. Col. Gianfranco ALBANESE, e da una rappresentanza dei vari reparti dell’Arma operanti nell’agro nocerino sarnese. Nella circostanza, il Generale LA GALA ha ringraziato tutti i militari per l’impegno quotidianamente profuso in quei territori complessi, caratterizzati da variegati e complessi fenomeni criminali, sottolineando l’importanza di alcuni principi fondamentali che devono sempre ispirare l’azione di ciascun carabiniere: disponibilità, quale costante dell’azione di chi presta il proprio “servizio” a favore del cittadino e che deve andare ben oltre gli adempimenti formali, sicurezza, come atteggiamento mentale, partecipativo e rasserenante per la comunità, professionalità e alto livello di attenzione per garantire l’incolumità dei cittadini, nonché aderenza, quale conoscenza delle reali esigenze dei luoghi per migliorare l’attività di operatorisicurezza e tutori delle leggi, pertanto principi ispiratori dell’attività quotidiana di ogni Carabiniere.