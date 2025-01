Movieplayer.it - No Other Land, recensione: la resistenza palestinese passa anche attraverso una telecamera

Leggi su Movieplayer.it

Basel Adra e Yuval Abraham testimoniano nel loro film la distruzione della comunità di Masafer Yatta, in Cisgiordania, da parte dell'occupazione israeliana. Al cinema dal 16 gennaio. Durante la cerimonia di premiazione di Berlino 74, quando i registi Basel Adra e Yuval Abraham sono saliti sul palco per ricevere il Berlinale Documentary Award e il Panorama Audience Award per il miglior documentario per Noi loro discorsi di accettazione hanno fatto il giro del mondo. "Io e Basel abbiamo la stessa età. Io sono israeliano, Basel è. E tra due giorni torneremo in una terra dove non siamo uguali. Io vivo sotto una legge civile e Basel è sotto una legge militare. Viviamo a 30 minuti l'uno dall'altro, ma io ho diritto di voto. .