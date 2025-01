Lanazione.it - "Niente drammi. Prenderemo punti pesanti"

Leggi su Lanazione.it

"Una sconfitta pesante, per come è maturata e sopratutto perché abbiamo ‘dato ossigeno’ a una diretta concorrente per la salvezza. Purtroppo era una partita da non perdere e invece abbiamo perso. Bisogna archiviare in fretta e ripartire". E’ rammaricato Enrico Cammelli, vice presidente della Zenith Prato, dopo il ko per 2-0 incassato dalla prima squadra contro il San Marino al Lungobisenzio. Una sconfitta che interrompe una piccola serie positiva e che riporta decisamente con i piedi per terra tutto il sodalizio di via del Purgatorio, che dopo la vittoria contro lo United Riccione e grazie ai 19raggiunti sognava di poter mettere un piede fuori dalla zona play out. Adesso, invece, con iche sono rimasti sempre 19, la Zenith Prato ha di nuovo il fiato sul collo dello stesso San Marino, salito a quota 18 al pari dello United Riccione.