Neil Gaiman accusato di violenza sessuale, nei guai l’autore di Coraline e American Gods

Roma, 14 gennaio 2025 – "Il pubblico letterario che aveva un sacco di cose da dire su Harvey Weinstein prima che fosse condannato è rimasto stranamente in silenzio di fronte alle molteplici accuse controda parte di giovani donne che non si erano mai incontrate, eppure – come nel caso di Weinstein – raccontano in modo straordinario storie simili". Lo ha scritto J.K. Rowling, mamma di Harry Potter su X, riportando poi un dettaglio scabroso del racconto di una delle accusatrici. Le prime accuse nei confronti del romanziere, autore di successi come, sono arrivate dal podcast in sei parti di Tortoise Media Master, poi un articolo del New York magazine ha rincarato la dose raccogliendo le testimonianze di otto donne, tre delle quali rimaste anonime. Dal luglio 2024dida un totale di nove donne, tra cui l'ex tata del figlio di 5 anni.