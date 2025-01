Musica | al teatro Bellini cinque appuntamenti con il sound dei Pink Floyd Legend

Leggi su Ildenaro.it

inaugureranno il tour 2025 conimperdibili concerti consecutivi dal 15 al 19 gennaio aldi Napoli per far riscoprire e rivivere l’infinita bellezza di The Dark Side of the Moon, Pulse, Atom Heart Mother, Wish You Were Here, Animals, The Wall e The Final Cut, sette capolavori firmati, la band caposaldo delladi tutti i tempi.Iconcerti, riuniti sotto il titoloWeek, sono prodotti da Gilda Petronelli di Menti Associate, il management che cura ogni produzione della band romana, e organizzati in collaborazione con il, uno dei luoghi storici della, del balletto e dela Napoli.Mercoledì 15 gennaio, il concerto inaugurale sarà dedicato a The Dark Side of the Moon. Ad aprire l’evento saranno Maurizio Malabruzzi, figura di riferimento per lain televisione grazie alla regia e produzione di programmi di grande successo, e Giorgio Verdelli, autore, regista e produttore di documentari e programmili, nonché uno dei massimi esperti diinternazionale.