Metropolitanmagazine.it - Morto a 94 anni Furio Colombo, giornalista e tra i fondatori del Gruppo63

Si è spento a 94il celebree studioso. A dare la notizia è stata la stessa famiglia, che ne ha annunciato la dipartita. “È deceduto all’età di 94, assistito dalla moglie Alice e dalla figlia Daria”. Per quanto riguarda i funerali, questi si svolgeranno al Cimitero Acattolico di Roma domani, mercoledì 15 gennaio, alle 15.00.Si spegne a 94ilNel corso della sua clamorosa carriera ha svolto un’intensa attività culturale come autore di testi letterari e cinematografici. Ha anche presieduto una cattedra alla Columbia University, alla New York University, e alla University of California di Berkeley. Ha svolto anche incarichi aziendali prima alla Olivetti e poi come Rappresentante Fiat negli Stati Uniti. Sin da giovanissimo ha messo da parte la sua laurea in giurisprudenza per dedicarsi al giornalismo e allo studio dell’attualità.