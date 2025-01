.com - Morta Leslie Charleson, la cardiologa Quatermaine di ‘General Hospital’ aveva 79 anni

(Adnkronos) – L’attrice statunitense, che per quasi cinque decenni ha interpretato la dottoressa Monica Quartermaine,di grande umanità e matriarca appassionata di una famiglia benestante nella soap opera, diventando uno dei membri del cast più duraturi, èdomenica 12 gennaio in un ospedale di Los Angeles a 79per le complicazioni di una lunga malattia. L’annuncio della scomparsa è stato dato da Frank Valentini, produttore esecutivo di. Valentini ha dichiarato che così come il suo personaggio, la dottoressa Quartermaine, era il cuore della famiglia Quartermaine nella serie tv, l’attrice era la “matriarca dell’intero cast e della troupe”.ha interpretato laQuartermaine nell’ospedale di Port Charles della soap dal 1977 al 2023.