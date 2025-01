Mistermovie.it - Mister Movie | Trailer finale di Presence: Lucy Liu è la protagonista del film sulla casa infestata

Neon ha rilasciato ildi, il nuovohorror diretto dal premio Oscar Steven Soderbergh, in uscita il 24 gennaio 2025. Dopo il debutto al SundanceFestival, il lungometraggio promette un’esperienza spettrale unica, raccontata dal punto di vista di un’entitàiosa.Undiche esplora il soprannaturaleclass="wp-block-heading">Il video offre uno sguardo agghiacciantevicenda di una famiglia che si trasferisce in unaapparentemente normale, ma presto scopre di non essere sola. Le infestazioni vengono mostrate attraverso gli occhi della “presenza”, un’entità che sembra avere un legame particolare con Chloe, l’adolescente della famiglia. Parallelamente, emergono i conflitti personali e le tensioni tra i membri del nucleo familiare, amplificando il senso di disagio e vulnerabilità.