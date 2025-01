Mistermovie.it - Mister Movie | Star Wars, ecco il Villain del prossimo film della saga

Il franchise disi prepara a stupire nuovamente i fan con rivelazioni intriganti, anticipando il ritorno di un personaggio noto come antagonista nella prossima avventura cinematografica.Un nuovoin arrivoLe galassie lontane sembrano pronte a riportare in scena un volto già familiare ai fan di. Mentre cresce l’attesa per il decimo capitolo, emergono dettagli sul ruolo cruciale che ilThe Mandalorian & Grogu potrebbe giocare nell’introdurre una nuova minaccia per il duo protagonista.Embo: il cacciatore di taglieSecondo indiscrezioni condivise da Kristian Harloff, critico di Fandango, Disney e Lucasavrebbero scelto Embo, un cacciatore di taglierazza Kyuzo, come ilgrande. Embo è già noto agli appassionatiserie animata The Clone, dove si è distinto durante la Guerra dei Cloni per le sue abilità e il suo caratteristico elmetto a forma di disco.