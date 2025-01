Mistermovie.it - Mister Movie | L’universo di Batman Epic Crime si espande tra film, serie e spin-off

Leggi su Mistermovie.it

La saga di, nata con ilThe(2022), ha già lasciato un segno significativo nelDC, grazie alla visione creativa di Matt Reeves. Questo mondo autonomo, che comprende il prequel a fumetti The Riddler: Year One e la-off The Penguin (2024), si prepara ora per il tanto atteso sequel The: Part II, in uscita il 1° ottobre 2027.La priorità di Matt Reeves: “The2”class="wp-block-heading">In un’intervista a MTV News, Reeves ha sottolineato che la sua priorità principale è avviare la produzione del sequel di The, confermando che le riprese inizieranno quest’anno. Nonostante lo sviluppo stia richiedendo più tempo del previsto, il regista ha espresso entusiasmo per il progetto, promettendo una storia che esplorerà nuovi lati del personaggio di Robert Pattinson.