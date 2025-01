Mistermovie.it - Mister Movie | Captain America 4 riceve un preoccupante aggiornamento sulla sceneggiatura

Il prossimo film dell’MCU,: Brave New World, sta attirando molta attenzione, ma non sono mancati aggiornamenti riguardo a preoccupazioni che potrebbero destare qualche dubbio tra i fan. Il film, che segna il debutto solista di Anthony Mackie nel ruolo di, ha affrontato numerosi ostacoli in fase di produzione, con ritardi che hanno spinto l’uscita al 14 febbraio 2025.Troppi sceneggiatori: Un campanello d’allarme?Un elemento che ha suscitato preoccupazione tra i fan riguarda il numero di sceneggiatori coinvolti nel progetto. Sei scrittori, infatti, hanno contribuito alla, suddivisi tra coloro che hanno lavorato alla storia e quelli che hanno scritto lafinale. Questo numero rappresenta un record per l’MCU, e alcuni spettatori temono che l’eccessiva presenza di sceneggiatori possa portare a un film senza una visione chiara, rischiando di essere disordinato o poco coeso.