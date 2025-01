Secoloditalia.it - Miss Francia rifiuta di dire “Je suis Charlie” per paura di offendere l’Islam. La replica del settimanale satirico

Leggi su Secoloditalia.it

Angélique Angarni-Filopon,France 2025, è al centro di una tempesta di critiche dopo il suo rifiuto di commentare l’attacco controHebdo durante un’intervista su Sud Radio. Interrogata sullo slogan “Je”, ha preferito non rispondere. Assurdo. Anche sul diritto alla blasfemia non si è pronunciata, scatenando forti critiche sui social network. «Lei è? Non mi pronuncio», è stato il botta e risposta tra in presentatore radiofonico e la ragazza 34enne proveniente da una famiglia originaria della Martinica. Stessa risposta quando le è stato chiesto se in Franca esiste il «diritto alla blasfemia». La mancata presa di posizione, arrivata proprio all’indomani delle commemorazioni degli attacchi terroristici, ha esposto la reginetta di bellezza ad una serie di attacchi, arrivati soprattutto dai social network.