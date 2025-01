Ilgiorno.it - Milano, spaccio di droga: la Polizia di Stato arresta tre persone

, 14 gennaio 2025 – Ladiha arretre cittadini italiani di 50, 36 e 33 anni, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente in concorso. Alle 19 di ieri, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Villa San Giovanni, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dellodi sostanze stupefacenti nelle zone limitrofe a Piazzale Loreto, viale Monza e Corso Buenos Aires, hanno notato il rider 33enne che, dopo aver svoltato in via Giuseppe Broggi, si è fermato in via Spallanzani con fare sospetto. Dopo qualche minuto, si è avvicinato l’acquirente e, dopo avere effettuato uno scambio col 33enne, si è allontanato. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno fermato l’acquirente il quale ha consegnato spontaneamente laappena acquistata mentre il 33enne ètrovato in possesso di 293 grammi di marijuana, 105 grammi di hashish, 21 grammi di caramelle contenenti THC e 450 euro in contanti.