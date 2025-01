Lapresse.it - Milano, rider aggredito non consegna l’ordine: Glovo gli scala 16 euro

Leggi su Lapresse.it

Unfisicamente da una cliente per un malinteso sulcancellato, si è vistore da16per la merce rimasta “a terra”.La denuncia deldi“Mi hanno tolto il prezzo della spesa”. È la denuncia che un fattorino di 35 anni, di origine pakistana, in servizio per la multinazionale delle consegne ha presentato nel pomeriggio del 10 gennaio alla stazione dei carabinieri diPorta Sempione nei confronti di una cliente che lo avrebbeper un ordine maito a causa di disguidi sul citofono. Cosa è successoI fatti – denunciati pubblicamente da Deliverance, autoconvocato sindacato dei fattorini – sono supportati dal verbale di ricezione querela per percosse e danneggiamento e sarebbero avvenuti due giorni prima, l’8 gennaio, nei pressi di un condominio di via Ulpio Traiano intorno alle 21.