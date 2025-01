.com - Milano, apre a febbraio il nuovo lifestyle hotel NEMI – Nest in Milan

Leggi su .com

In uno dei quartieri più autentici diil 12025 un5 stelle, progettato per diventare il punto di riferimento per viaggiatori curiosi, raffinati e dinamici, alla ricerca di esperienze, autenticità, connessione con il territorio e creatività.Arriva aunindirizzo per l’ospitalità di lusso:in, una 5 stelle che si distingue per stile e accoglienza, per le esperienze create su misura dei viaggiatori e per un profondo legame con il territorio.Situato in uno dei quartieri più autentici della città, una zona che incarna la “vecchia” – con botteghe storiche, mercati rionali e laboratori artigianali che convivono con i nuovi showroom di moda e gli studi di design –punta ad essere un rifugio dalla frenesia cittadina, un’oasi di tranquillità a pochi passi dalle zone più battute e dalle vie più affollate, dove è possibile incontrare ad ogni angolo una bellezza inaspettata.