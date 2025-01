Panorama.it - Milan, la vittoria e poco altro

Ilesce dal Sinigallia di Como con tre punti pesantissimi, strappati usando l'arma Conceicao che funziona meglio: la resilienza. Era successo due volte in Arabia Saudita e i rossoneri si sono ripetuti quando sembravano sull'orlo del precipizio, messi sotto nel gioco e nel punteggio dai ragazzi terribili di Fabregas. I colpi di stiletto della rimonta hanno le firme di Theo Hernandez (casuale) e Leao (marchio di fabbrica della fuga centrale a difesa aperta). E hanno il sigillo del tecnico portoghese che, sconsolato per come i suoi si stavano buttando via in riva al lago, ha ridisegnato tutto trasformando in trionfale una serata che rischiava di diventare la tomba di tutti i sogni di risalita.Le buone notizie finiscono qui. Sia chiaro, non èperché nel girone di ritorno i punti sono tutto e ildeve colmare un gap preoccupante con la zona Champions League.