Milan che mazzata per Ibra e Conceicao | non supera le visite salta tutto

Ultimo aggiornamento 14 Gennaio 2025 12:06 di redazioneI rossoneri continuano la loro stagione tra campo e mercato.però un’operazione che davano tutti per conclusa.Ilsi prepara per la partita di stasera alle 18.30 contro il Como di Cesc Fabregas. Fondamentale portare a casa i tre punti dopo l’ennesimo risultato deludente arrivato nella giornata di sabato: l’uno a uno casalingo contro il Cagliari di Davide Nicola.Parallelamente però la società continua ad operare sul mercato, cercando di portare aello calciatori di spessore che possano far fare il salto di qualità alla squadra nella seconda metà di stagione.Okafor nonlemediche!il suo passaggio al LipsiaIl mercato però non smette mai di regalare sorprese e, anche le trattative che sembrano concluse, a volte subiscono dei ribaltoni.