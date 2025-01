Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia: Attese correnti atlantiche e maltempo al Sud, analisi tendenze meteo fino al 28 gennai

Roma - La settimana tra il 13 e il 20o si prevede segnata da un possibile blocco anticiclonico, seguito da un peggioramento atmosferico in, con piogge al Sud e nelle Isole maggiori. Le proiezioniper l', dadei modelli a lungo termine, mostrano un panorama variabile. A partire dal 13o, il Rex Block che si sta formando in Europa sta isolando una vasta area di bassa pressione sul Mediterraneo. Questo fenomeno, che deriva dalla discesa di masse d'aria fredda di origine artica, porterà a un inizio settimana instabile, con forti piogge in particolare sulle Isole Maggiori e parte del Sud, mentre il resto della penisola godrà di condizioni più asciutte e temperature inferiori alla media del periodo. Nel dettaglio, ilpiù significativo è atteso per mercoledì 15o, quando sul Nordproseguirà una fase di tempo prevalentemente soleggiato, con annuvolamenti occasionali nelle adriatiche e sull'est Valpadana.