Meno emissioni | conta anche lo stile di guida

Ridurre ledei trasporti del 90% entro il 2050: questo l’obiettivo fissato dall’Unione Europea, come previsto dal Green Deal. Ma come fare a ridurre leper chi, al momento, non può investire in veicoli azero? Una risposta concreta si trova in un nuovo sistema di monitoraggio, il cui risultato è incoraggiante: la mobilità sostenibile può essere accessibile a tutti. Eun veicolo più vecchio può comunque risultare sostenibile, seto con attenzione e per distanze limitate, sfidando così l’attuale paradigma basato sulle sole classi Euro. Attraverso uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Scientific Reports è stato descritto un nuovo sistema di monitoraggio, sviluppato dal Politecnico di Milano, che utilizza il ‘’virtual sensing’’, una svolta significativa nel calcolo delledei veicoli, integrando dati reali dicon avanzati algoritmi predittivi.