Meloni ha preso una strada pericolosa nei rapporti con gli Usa | Trump non vuole alleati ma clienti per i suoi affari

Leggi su Open.online

Rino Formica, ex socialista e ministro, dice che dopo il caso Abedini-Sala la premier Giorgiahaunaneicon gli Stati Uniti. Vede, dal 1945 sino a poche settimane fa siamo stati dentro un’alleanza politica e strategica con gli Stati Uniti, ma ora l’America dinonpiùdei loro: è una grande novità, che spiega la nuova stagione», dice oggi a La Stampa. Formica ricorda che «dopo la strage del Rapido 904 affermai che l’Italia aveva vissuto in uno stato di sovranità limitata, che aveva finito per depotenziare la capacità dei nostri Servizi. Quasi fosse lesa maestà nei confronti degli Stati Uniti, Giovanni Spadolini si imbufalì e il presidente del Consiglio Craxi fu costretto a convocare un vertice riservato e in quella occasione Giulio Andreotti ci disse due cose assai rilevanti.