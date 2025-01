Amica.it - Melania Trump parla del documentario sulla vita che vedremo su Prime Video, della sua indipendenza dal marito e dei motivi che l'hanno spinta a farlo

Leggi su Amica.it

È stata la più enigmatica delle first lady che si sono avvicendate alla Casa Bianca. Ma anche a questo secondo giro, il “mistero”sembra di difficilissima soluzione. E dire che, per la prima volta, la moglie di Donald, che è sempre stata defilata per tutta la campagna elettorale, quasi quanto lo era stata durante il primo mandato presidenziale, ha deciso dire. Non più attraverso capi di abbigliamento (ricordate il famoso parka con la scritta “A me davvero non interessa, a te?”), ma usando la sua vera voce.L’ex moslovena, infatti, ha voluto realizzare un, prodotto dae diretto da Brett Ratner, per raccontarsi. Raccontare tutta la sua verità.