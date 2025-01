Lettera43.it - Mediobanca, Compass rileva la maggioranza di HeidiPay

, la società di credito al consumo del Gruppo, si rafforza nel Buy now pay later (Bnpl) consolidando la partnership conAG, di cui hato la. Nel 2022 aveva già acquisito il 19,5 per cento della holding specializzata nello sviluppo di piattaforme digitali a supporto del Bnpl a cui era seguita, nell’ottobre 2023, l’acquisizione della controllata elveticaSwitzerland AG. L’operazione è coerente con lo sviluppo della piattaforma internazionale di Bnpl di.L’operazione è coerente con gli obiettivi del piano strategico al 2026 diLanciata a settembre 2024, HeyLight è un aggregatore di soluzioni di pagamento e di credito che rafforza il percorso nella dilazione di pagamento avviato danel 2021 con PagoLight e progressivamente arricchito con gli asset tecnologici di ultima generazione e le competenze digitali delle fintech Soisy eSwitzerland, entrambe di recente acquisizione.