Ilgiorno.it - Masate, infila la mano nella fustellatrice e il macchinario non si arresta: braccio amputato

, 14 gennaio 2025 – Unafiniscee la macchina non si ferma.- 14-01-2025 - VIA SERPERO - INFORTUNIO SUL LAVORO - PERSONA TRASPORTATA IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE MARTESANA/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI È così che stamattina, martedì 14 gennaio, alla Gs di, azienda cartotecnica, un operaio 32enne di origini nigeriane residente a Vedano, in Brianza, ha perso un. Per salvargli la vita è stato necessaria, infatti, l'amputazione dell’arto dalla spalla. A lanciare l'allarme sono stati i colleghi. I soccorsi sono scattati subito, il giovane è arrivato a Niguarda in codice rosso e operato praticamente in tempo reale. Sull'episodio indagano la polizia locale e gli ispettori di Ats, a loro tocca il compito di ricostruire le ragioni dell'incidente e verificare l'applicazione delle norme sull’antinfortunistica.