Maltempo allerta meteo per domani 15 Gennaio | le regioni a rischio

per15: le– Ilcontinua interessare il Sud Italia e anche per152025 ègialla in tre. Le condizionitenderanno a migliorare, ma non mancheranno comunque piogge, temporali e neve su alcune aree del Meridione. Anchealcuni sindaci hanno chiuso le scuole per condizioniavverse. ( dopo le foto)Leggi anche: Terremoto di magnitudo 6.8, bilancio devastante: edifici crollati e oltre 50 mortiLeggi anche: Donna accoltellata nel parcheggio del supermercatoper15: leIn base alle previsioni, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato per la giornata di, mercoledì 152025, unagialla di ordinaria criticità peridrogeologico, idraulico e temporali su Basilicata, Calabria e Sicilia.