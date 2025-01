Lanazione.it - Maggio Fiorentino, tre serate dedicate al balletto: va in scena Lac da ‘Il lago dei cigni’

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 gennaio 2025 – Proseguono gli spettacoli dedicati alcon la compagnia Les Ballets de Monte-Carlo. Dopo Roméo et Juliette, tre appuntamenti dedicati al LAC da Ildei cigni – il capolavoro di Cajkovskij incon l’aggiunta di musiche di Bertrand Maillot – in Sala Grande: il 16 e 17 gennaio alle ore 20 e il 18 gennaio alle ore 15:30. Sul podio il maestro Garrett Keast alla guida dell’Orchestra del; la coreografia è di Jean-Christophe Maillot; le scene sono curate da Ernest Pignon-Ernest e i costumi da Philippe Guillotel. Le luci sono di Jean-Christophe Maillot e Samuel Thery; la drammaturgia è di Jean-Christophe Maillot e Jean Rouaud. Protagonisti in, nei ruoli principali e nelle differenti rappresentazioni, diversi interpreti di Roméo et Juliette: Matèj Urban e Alvaro Prieto interpretano Il Re; Laura Tisserand è La Regina; Sua Maestà la Notte è interpretata da Mimoza Koike e Marianna Barabas; Jérôme Tisserand e Jaeyong An vestono i panni de Il Principe; Lou Beyne e Juliette Klein sono Il Cigno Bianco e Lydia Wellington e Ashley Krauhaus sono Il Cigno Nero.